Sandıktan çıkan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığı değerlendiriliyor. Mevcut sonuçlar ABD Başkanı Joe Biden'a da soruldu. Biden'ın "Umarım kim kazanırsa gerçekten kazanır" yorumu dikkat çekti.

"KULAĞA TANIDIK GELMİYOR MU?"

Biden, Delaware eyaletinde bisiklete binerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarında muhalefet ve iktidarın açıklamaları arasında bir anlaşmazlık olduğu belirtilerek görüşü sorulan Biden, "Öyle mi? Bunu duymamıştım" şeklinde yanıt verdi.

Muhalefet ve iktidar cephesinden karşılıklı olarak peş peşe gelen "Öndeyiz" açıklamalarına değinilirken Biden "Kulağa tanıdık gelmiyor mu?" dedi.

"ZATEN YETERİNCE SORUN VAR"

Seçim sonuçları için "Umarım kim kazanırsa gerçekten kazanır" diyerek görüşünü belirten Biden, "Yani şu anda yeryüzünün o bölgesinde bunun dışında da yeterince sorun var" sözleriyle devam etti.

RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ: TÜKİYE İLE BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi.

"GELEN HABERLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE TAKİP EDİYORUZ"

Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.