ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı duyuruyla, ABD'nin sınır güvenliğini korumak ve yasa dışı göçle mücadele etmek amacıyla güvenlik önlemlerini artırdığını söyledi.

Biden, Venezuela, Küba, Nikaragua ve Haiti'den ABD'ye gelen göçmenleri kapsayacak bir 'şartlı tahliye' programıyla ülkenin sınır güvenliğini ve yasal göçmenliğin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Biden yeni düzenlemeyle, Küba, Nikaragua, Haiti ve Venezuela'dan her ay en fazla 30 bine kadar göçmenin kabul edileceğini aktarırken, "Geçtiğimiz birkaç yılda binlerce insan Küba, Nikaragua ve Venezuela dahil olmak üzere Orta, Güney Amerika ve Karayip ülkelerinden kaçarak ABD'ye geldi. Önceki yönetim 'Article 42' adlı yasa ile bununla başa çıkmaya çalıştı ancak sınırı geçen insanlar sınır dışı edildikten sonra yeniden ABD'ye girdi. Yönetimim, şu anda elimizde bulunan araçları kullanarak sınırda işleri daha iyi hale getirmek için çalışacak. Bugün yönetimim, yasal hakkı olmadan ABD'ye gelmeye çalışanlara yönelik yaptırımları sıkılaştırmak ve daha hızlı bir süreç başlatmak için birçok adım atıyor. Bugün, bu ülkelerden ABD'ye ayda 30 bin kişinin kabul edileceğini duyuruyorum" şeklinde konuştu.

ABD'nin yasa dışı göçü önleme doğrultusunda, Meksika hükümetiyle birlikte çalıştığını da söyleyen Biden ayrıca, 'şartlı tahliye' programının işleyiş şekli kapsamında göçmen olmak isteyenlerin bir sponsor sahibi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“ABD'DE YASAL BİR SPONSORUNUZ OLMALI”

Biden, "Buraya gelmeniz için ABD'de yasal bir sponsorunuz olmalıdır. Kişinin sıkı kontrollerden geçmesi ve başvurusunu ABD dışından yapması gerekir. Yasa dışı yollardan ABD'ye geçiş yapan kişiler bu program için uygun değildir" ifadelerini kullandı.

Biden, başvuruları onaylanan göçmenlerin ABD'ye girerken, ülkeye girişlerini ibraz etmek için telefonlarda bulunan bir uygulamaya sahip olmaları gerektiğini de belirtti. Biden, bunun sınırdaki yığılma ve trafiği azaltacağını da aktardı.

Biden yönetiminin yeni düzenlemesine göre, Nikaragua, Haiti, Venezuela ve Küba'dan ABD'ye gelen sığınmacılar 2 yıla kadar ABD'de ikamet ve çalışma hakkına sahip olacak. ABD'ye izinsiz girmeye çalışan ve ülkede kalmak için yasal bir dayanağı olmayan kişiler ise hızlandırılmış sınır dışı edilmeye ve 5 yıla kadar cezai yaptırımlara tabi olacak.