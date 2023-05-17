Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2023’ün 3’üncü çeyreğinde 4G hayata geçeceğini açıkladı.

İletişim sektörüne dair bilgilere yer verilen mesajda, internete erişimin yarattığı ekonomik, sosyal ve eğitimsel fırsatlara işaret edildi.

BTHK’nın bilişim teknolojileri ve haberleşme kapsamına giren konularda eğitim, mevzuat çalışmaları, ihaleler, araştırma geliştirme ile izleme ve denetlemenin yanı sıra, kalite yönetim sistemleri, siber güvenlik, yayın sistemleri ve ölçümler gibi faaliyetler yürüttüğü kaydedilen mesajda 4G/5G mobil haberleşme sistemlerine yönelik çalışmalardan da bahsedildi.

2023’ÜN 3’ÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 4G HAYATA GEÇECEK

BTHK’nın 4G/5G mobil haberleşme sistemlerine yönelik frekans ihalelerini gerçekleştirdiği anımsatılan mesaj şöyle sürdü:

"Bu ihale sonucunda verilen yetkilendirmeler ile 2023 yılının 3’üncü çeyreğinden sonra 4G (LTE-Advanced) ile ülkemizde hayat bulmaya başlayacaktır. 4G mobil haberleşme teknolojisi, yüksek hızlı veri iletimi sağlayarak mobil cihazlar arasında hızlı ve kesintisiz iletişim imkânı sunarken, 5G ise daha da gelişmiş bir teknoloji olup, ultra hızlı veri aktarımı, düşük gecikme süresi ve büyük cihaz bağlantı kapasitesi ile geleceğin dijital dönüşümünü destekler. Bu teknolojiler, akıllı şehirler, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi alanlarda yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlar ve toplumların daha bağlantılı bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunur.

Bunun yanı sıra sabit pazardaki hizmetlerin (Fiber, Sabit Kablosuz Erişim -FWA) daha da gelişmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Sonuç olarak, Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, ITU'nun yayımladığı son verilerle birlikte, iletişim teknolojilerinin evrenselliği, erişilebilirliği ve dönüştürücü etkisi üzerine odaklanmaktadır. Bu özel gün, iletişimin gücünü kutlamak ve gelecekteki yeniliklerin potansiyelini vurgulamak için bir hatırlatıcıdır.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nü kutluyor ve iletişim alanındaki ilerlemelerin tüm hızıyla devam etmesini temenni ediyoruz.”