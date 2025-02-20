Nature Materials dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, yüksek oranda sıkıştırılmış grafitin ısıtılmasıyla, iyi kristalleşmiş, neredeyse saf altıgen elmas (hexagonal diamond) sentezlendi.

Bunun, ultra küçük altıgen elmas nanokatmanların yığınlarını içeren milimetre boyutunda, yüksek derecede yapılandırılmış bir blokun oluşumuna yol açtığını buldular.

Bilim insanlarına göre bu "süper elmas" yapı, "1100 santigrat dereceye kadar yüksek termal kararlılık ve 155 Giga Pascal (GPa) gibi çok yüksek bir sertliğe" sahip. Doğal elmaslarda termal kararlılığın yaklaşık 700 santigrat dereceye, sertliğin ise 100 GPa'ya kadar olduğu biliniyor.

Bilim insanları çalışmada, malzemenin yüksek termal kararlılığı ve sertliğinin "endüstriyel uygulamalar için büyük bir potansiyele sahip olduğunu" belirtti.