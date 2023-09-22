Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.

Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.

24 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER BİR ENERJİ İLE ÇARPACAK

Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak.

ARAŞTIRMACILAR TARİH VERDİ

Bilim insanları, ayrıca eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bu Pazar gününden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.

"ÇARPARSA KITASAL BİR YIKIMA NEDEN OLABİLİR"

Diğer taraftan Bennu, 66 milyon yıl önce Yucatan'a çarparak dinozorları öldüren 10 km çapındaki astreoidin boyutlarına yakın olmasa da, gökbilimciler Bennu’nun Dünya'ya çarpması halinde kıtasal yıkıma neden olabileceğine inanıyor.

NASA, OSIRIS-REx uzay aracını 8 Eylül 2016'da asteroitle buluşmak üzere gönderdiğinde, görevinin bir parçası da Bennu'yu 2018'den 2020'ye kadar iki yıl boyunca izleyerek gelecekteki yolunu daha iyi hesaplamak için veri toplamaktı.

"BİLGİLERİMİZ 20 KAT ARTTI"

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Davide Farnocchia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bennu'nun yörüngesi hakkındaki bilgilerimizi 20 kat arttırdık. NASA, Bennu'nun yörüngesindeki son risk hesaplamalarını 2135'teki bir sonraki Dünya'ya yakın geçişi sırasında, yani olası çarpışmasından yaklaşık 47 yıl önce yapacak. Bunu 2135 yılında kesin olarak öğreneceğiz." dedi.

Bununla birlikte, araştırmacılar Bennu'nun, adaşı olan yaratılış ve yeniden doğuş tanrısından farklı olarak, Güneş Sistemi’nin doğuşu hakkında önemli bilgilere sahip olduğunu düşünüyor.