Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek amacıyla 2022 yılında kurulan Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı, ülkemize Bilim Lefkoşa’yı kazandırıyor.

İLK YAPI: ZEKA OYUNLARI MERKEZİ

KKTC’de öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılı sonunda Lefkoşa’da Zeka Oyunları Merkezini faaliyete girmişti.

BİLİM LEFKOŞA

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Surlariçi’nde 6 Bilim Atölyesi ve Deneyap Atölyesi içeren Bilim Merkezi için Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı) birikiminden faydalanıldığı belirtildi.

Bilim Merkezi ve Zeka Oyunları Merkezi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün desteklerinin de alındığı ifade edildi.

Ücretsiz hizmet verecek olan Bilim Lefkoşa’da yer alan atölyeler ise şu şekilde:

Matematik Atölyesi

Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi

Tasarım Atölyesi

Tarım Atölyesi

Doğa Bilimleri Atölyesi:

Girişimcilik Atölyesi

Deneyap Atölyesi

Bilim Lefkoşa’nın açılış töreni ise, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve davetlilerin katılımıyla 07 Kasım 2023 Salı günü 12.00’de gerçekleştirilecek.