Bir zamanlarınen popüler aile dizilerinden "The Cosby Show"da izlenen ve çok sevilen oyuncu Bill Cosby'nin adı artık sadece tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla anılıyor.

86 yaşındaki komedyen ve oyuncu Cosby, Los Angeles'ta açılan yeni şikayet davasında cinsel saldırı ve zorla alıkoymayla suçlandı.

Hakkında daha önce hapis cezası verilen ve iki yıl önce cezaevinden çıkan Cosby hakkındaki yeni iddiayı ortaya atan Donna Motsinger adlı kadın.

İddiaya göre, Motsinger, 1972 yılında Sausalito'daki popüler bir restoran olan Trident'te çalışırken Cosby ona uyuşturucu verip tecavüz etti.

Motsinger, Trident'in müdavimlerinden olan Cosby'nin bir gece onu evine kadar takip ettiğini ve San Carlos'taki Circle Star Tiyatrosu'ndaki gösterilerinden birine gitmesini istediğini söyledi. Onu bir limuzinle alıp bir hediye verdi.

Motsinger, Cosby'nin onu soyunma odasına götürdüğünü, burada "kendini hasta hissetmeye başladığını ve Cosby'nin ona aspirin olduğuna inandığı şeyi verdiğini" iddia etti. Motsinger, verilen ilacın etkisiyle kendinden geçtiğini, Cosby'nin iki yardımcısının onu Cosby ile birlikte limuzine bindirdiğini hatırladığını belirtti.

Motsinger, kendine geldiğinde Cosby'nin evinde, iç çamaşırı dışında tüm kıyafetleri çıkarılmış olarak uyandığını, Bill Cosby tarafından kendisine ilaç verildiğini ve tecavüze uğradığını bildiğini öne sürdü.

İddia sahibi kadın, cinsel saldırı nedeniyle azami ölçüde ekonomik ve ekonomik olmayan zarara uğradığını, ücret kaybı yaşadığını, yüksek sağlık faturaları ödemek zorunda olduğunu; acı, ıstırap ve duygusal sıkıntı yaşadığını belirtti.

Motsinger, eski Temple Üniversitesi atletizm direktörü Andrea Constand'ın 2005 yılında Cosby'ye karşı açtığı tecavüz davasında ifade veren 12 isimsiz iddia sahibinden biriydi.

Cosby, 2018'de, Andrea Constand'a uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giydi.

Ancak Cosby, Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'nin cinsel saldırı nedeniyle aldığı ceza mahkumiyet kararını bozmasının ardından 2021 yılında cezaevinden çıktı.

Yargıçlar, savcılığın bir "süreç ihlali" yaptığını söyledi ve kararlarının alışılmadık olduğunu kabul etti.

Bir zamanlar "Amerika'nın Babası" olarak bilinen Bill Cosby, 2004 yılında Cheltenham'daki evinde bir kadına ilaç vermek ve tecavüz etmekten suçlu bulunmasının ardından, 3 ila 10 yıllık cezasının iki yılından fazlasını çekmişti.

Onlarca kadın Cosby'yi cinsel saldırıyla suçladı, ancak komedyen sadece Constand vakasından yargılandı. 2018'de aldığı ceza #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

Mahkeme, Cosby'nin avukatlarının daha önceki savcıyla bu vakada suçlama olmayacağı yönünde bir anlaşma yapmaları nedeniyle, bir "süreç ihlali" olduğuna hükmetti.

Andrea Constand adlı davacı kadın, kariyer tavsiyesi almak için ünlü komedyenin evine gittiğini ve "üç tane mavi hap"la uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Cosby'nin avukatları ise ikili arasında birden fazla kez karşılıklı rıza ile romantik ilişki kurulduğunu savunuyordu.

En çok 1980'li yıllarda yayımlanan "The Cosby Show" adlı televizyon dizisiyle tanınan komedyen Bill Cosby, bir zamanlar "Amerika'nın Babası" diye biliniyordu.