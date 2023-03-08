Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, anne oldu.

Gates’in en büyük kızı 26 yaşındaki Jennifer Gates ve eşi Nayel Nassar, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Jennifer Gates Instagram hesabından bebeğini kollarının arasında tutarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “Sağlıklı küçük ailemizden güzel selamlar” notunu düştü.

114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates, kızı ve damadını, Instagram’dan paylaştığı bir hikaye ile kutladı.Gates, “Jenn ve Nayel’i tebrik ederim. Çok gururluyum” dedi.

Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates ise bebek fotoğrafının altına “Dünyaya hoş geldin. Kalbim sevgiyle dolup taşıyor” yorumunu yaptı.

Jennifer Gates, hamileliğini geçen yıl kasım ayında duyurmuştu.

Gates’in hamilelik paylaşımına annesi Melinda French Gates, “Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım” diye yazmıştı.

Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında dünyaevine girmişti.