Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Hindistan'da düzenlenen 5. Ramnath Goenka Anma Konferansı'nda yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin acil bir sorun olduğunu, ancak herkesin vejetaryen olmasını isteyerek ya da tüketicilere kesinti yapmaları için çağrı yaparak çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Gates, "Tüm Hintliler vejetaryen olacak mı? Ya da tüm Amerikalılar? Ben buna inanmam" değerlendirmesini yaptı.

"İklim hareketlerinde, 'Hey, çok fazla tüketiyoruz' ve 'Hey, belki de artık seyahat etmemeliyiz' diyebilirsiniz" diyen Gates, Amerikalılar şu anda kullandıklarından daha az enerji kullanabilirken Hindistan'da yaşayan insanlardan aynı miktarda enerji kullanmaya devam etmelerini istemenin 'tamamen adaletsiz' olacağını vurguladı.

Artan enerji, çimento ve çelik talebinin çoğunun Hindistan gibi orta gelirli ülkelerden geldiğine dikkat çeken Gates, iklim sorununa çözüm olarak insanların yoksullaşmasının çözüm olduğuna inanmadığını kaydetti.

Küresel ısınmanın çok yavaş gerçekleştiğini ve bu durumun hızlı yayılan bir pandemiden çok daha farklı olduğunu belirten Gates, "Her yıl biraz daha kötüye gidiyor. Ancak düzeltilmesi en zor şeylerden biri, çünkü dünya genelindeki modern ekonomiler yoğun enerji tüketiyor ve bu enerjinin yüzde 80'iden fazlası hidrokarbonların yakılmasından elde ediliyor" diye ekledi.

Etin karbon ayak izi oldukça yüksek. Nature Food dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre, dünyadaki gıda sistemleri toplam küresel insan kaynaklı sera gazlarının yaklaşık yüzde 35'inden sorumlu ve bunun yüzde 57'si hayvansal gıdalarla, yüzde 29'u ise bitkisel gıdalarla ilişkili.