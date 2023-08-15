IBM CEO'su Arvind Krishna, şirketin yaklaşık 8.000 işi yapay zeka ile değiştirmeyi planladığını da belirtti. Krishna bunu Mayıs ayından beri söylüyor. Fakat yeni olan bir şey var.

Krishna, özellikle insan kaynakları (İK) sektöründeki arka ofis fonksiyonlarının bu değişikliklerle ilk karşılaşacak olanlar olacağını belirtti. Son haftalarda şirket, bu sistemleri geliştirmeye ve sürdürmeye yardımcı olacak yapay zeka tabanlı roller için düzinelerce pozisyon açtı.

Geçiş, önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak gerçekleşecek ve makineler potansiyel olarak beş yıl içinde müşteriyle karşı karşıya olmayan rollerin yüzde 30'a kadarını devralacak.

HANGİ DEPARTMANLAR POTADA?

Bu, finans, muhasebe, İK ve diğer alanlardaki çalışanların kendilerini büyük olasılıkla robotlar ve algoritmalardan kaynaklanan sert bir rekabetle karşı karşıya bulacakları anlamına gelir.

Karar, çeşitli sektörlerde otomasyona ve yapay zekaya artan güveni ve iş gücü üzerindeki potansiyel etkiyi vurguluyor.

Şirket, işten çıkarmalarla ilgili manşetlere ilk kez çıkmıyor. Bu yılın başlarında IBM ayrıca 3.900 kişiyi işten çıkaracağını duyurarak, teknoloji endüstrisinde otomasyona ve maliyet düşürme önlemlerine yönelik daha büyük bir eğilim olduğunu gösteriyor.

BEYAZ SARAY YAPAY ZEKAYA KARŞI UYARDI

Uzmanlar, yapay zekanın onlarca yıldır insan işçilerin yerini alma potansiyeli konusunda alarm veriyor. Bu eğilim, Beyaz Saray'ın Aralık ayında bazı işçilerin yapay zeka tarafından yerinden edilmesinin "kaçınılmaz" olduğu uyarısında bulunan bir raporla politika yapıcıların dikkatinden kaçmadı.

Benzer şekilde risk sermayedarları da bu pazardaki büyümeyi yakalamaya çalışırken yapay zekaya milyarlar akıtıyor. Örneğin, akredite yatırımcılar , devam eden Wefunder kampanyalarında RAD AI gibi girişimlere milyonlarca yatırım yaptı.