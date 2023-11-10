Dünyanın en zengin insani ve X platformunun sahibi Elon Musk, diğer bir şirketi olan Neuralink için 'beynine çip taktırmak isteyen gönüllüler' arıyor. Yakın zamanda FDA'dan onay alan şirket ameliyatlar için hazır olduğunu belirtirken, gönüllülerin 40 yaş altında kuadriplejik yani her iki kol ya da bacağı felce uğrayan yetişkinler aranıyor.

Ameliyat, ince telleri ve elektrotları beyne yerleştirmek için kişinin kafatasının büyük bir parçasının çıkarılmasını gerektirecek. Kafatasından çıkarılan bir kısmın yerine birkaç yıl boyunca orada kalacak olan 'küçük bir çiple' değiştirileceği kaydedildi.

'Bozuk para büyüklüğünde' olacağı söylenen çipin takılan 'hastanın beyin aktivitelerini okuyacağı' belirtilirken, beyin dalgalarından alınan verilerin ise bilgisayar ya da tablet üzerinden 'takip edilebileceği' açıklandı. Bu beyin implantının kişinin düşüncelerini bir bilgisayar aracılığıyla komuta dönüştürülmesine yardımcı olması bekleniyor.

Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks denilen bölgesine yerleştirilecek. Böylelikle N1 çipinin insan sağlığı ve yaşamı için güvenli bir şekilde beyin aktivitesi hakkında bilgi toplayıp toplayamayacağı test edilecek.

Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, şirketin insan deneylerine başlamasını insanlık için büyük bir adım olarak nitelendirdi ve felçli insanların hayatlarını değiştirebileceğini söyledi. Denemelerin sonuçları, beyin çipi teknolojisinin gelecekte yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağın belirleyecek.