Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

25.11.2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde İnönü sığınmalı yol kavşağında, Nejla TEKİN (K-40) yönetimindeki YB 418 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Firdevs ALGANER (K-31) yönetimindeki RV 386 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde YB 418 plakalı araç sürücüsü Nejla TEKİN yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, RV 386 plakalı araç sürücüsü Firdevs ALGANER ise, göğüs kafesinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsiz motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu

25.11.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisinde Fidan Sokak üzerinde, Abdullah HÜSEYİNOĞULLARI (E-31) yönetimindeki park halinde bulunan US 378 plakalı motosiklet ile dikkatsizce U dönüşü yaptığı sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Eren Alp KIVRAK (E-22) yönetimindeki 01 AOU 952 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde US 378 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah HÜSEYİNOĞULLARI, sol ayak kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, 01 AOU 952 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Alp KIVRAK da yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araca çarptı, olay yerinden kaçtı

25.11.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Aliyev Caddesi üzerinde, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki SL 838 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Türk Hava Yolları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde park halinde bulunan UP 096 plakalı salon aracın arka kısmına çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinden ayrılmıştır. Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza anındaki araç sürücüsünün Cesur DİNÇ (E-36) olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Sürücü alkollü çıktı

26.11.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Gürel ERECER (E-38) 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 762 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Honda Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafında yeşil ışık yandığı için sağa dönüşe geçen Uğur ÖGET (E-25) yönetimindeki KG 909 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle KG 909 plakalı araç kontrolsüzce savrularak, kaldırıma ve trafik levhasına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 762 plakalı araç sürücüsü Gürel ERECER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.