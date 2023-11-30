Polisin, meydana gelen yangın olayları ile ilgili yapmış olduğu açıklama şöyle:

29.11.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa’da Karakol Mahallesinde, Hakan Aydın ÖZDEMİR’in kullanımındaki NT 901 plakalı araçta park halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın ön kaputu, elektrik aksamları, ön farları ve sol ön çamurluğu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Dörtyol mevkinde yangın

29.11.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun kuzey kısmında Dörtyol mevkiindeki bir tarla içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve bir mermer fabrikasının arka bahçesinde muhafaza edilen muhtelif inşaat ve banyo malzemeleri yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Mangal bacası alev aldı

29.11.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Tek Yön restorana ait mangal bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu baca içerisinde yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu baca içerisindeki yağlar yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Fırın bacası yandı

29.11.2023 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Tuzla’da faaliyet gösteren Çıtır Lahmacun restorana ait fırın bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu baca içerisinde yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu baca içerisindeki yağlar yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Apartman dairesinde sıkışan gaz patladı

29.11.2023 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Gazimağusa’da Ömer Seyfettin Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen fırın içerisinde sıkışan gazın patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu fırın ve gaz ocağı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

