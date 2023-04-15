Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan ve muhasebecilik yapan Lucas Helmke, bir yaşındaki oğluna ilham vermek ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını göstermek için bir dünya rekoru denemesine girişmeye karar verdi.

3 yıla yakın bir süre "Dünya Şınav Çekme Rekoru"nu kırmak için hazırlanan Helmke, sonunda Guinness yetkilileriyle Brisbane kentinde bir araya gelerek denemesine başladı.

30 saniyelik setler halinde çalışan Helmke, bu setlerde ortalama 26.7 şınav çekmeyi başardı.

Rekorun geçerli olabilmesi için kurallara uygun şınav çekmesi gereken Helmke, sadece 34 şınavını (Yüzde 1) kural dışı çekti.

Kurallara göre; şınav anında vücut tamamen duz durmalı, dizlerde ve belde bükülme olmamalı.

Dirsekler 90 derece kırılacak kadar vücudun tamamen alçaltılması, ardından kollar düz olana kadar da kaldırılması gerekiyor.

Bir saatte 3 bin 206 şınav çekmeyi başaran Helmke bu sayede rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Bir önceki rekor 2022 yılının Nisan ayında yine bir Avustralyalı Daniel Scali tarafından 3 bin 182 ile kırılmıştı.

Rekorun ardından konuşan Helmke, bundan sonra farklı şınav rekorları da kırmak istediğini söyledi.