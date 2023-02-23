Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğu belirtildi.

Depremden yaklaşık 20 dakika sonra 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı da yaşandı. Depremde can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Deprem Kırgızistan'da da hissedildi Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi. Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.