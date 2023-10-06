Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, ADIPEC 2023 Fuarı için gittiği Abu Dhabi’de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede Rum ekonomisinde BAE tarafından yatırım yapılabilecek sektörlerin ele alındığını ve Suwaidi’nin EastMed projesi ile doğal gaz tedariki için inşa edilecek denizaltı boruları altyapılarına özel ilgi gösterdiğini kaydetti.

Haberde, bu altyapılarla doğal gazın yanı sıra hidrojen de taşınabileceği ifade edildi.