10) Cara Delevingne

Genel sonuç: 89.99

Dudakları ve kaşları en yüksek puanı aldı.

9) Katy Perry

Genel sonuç: 90.08

Katy Perry burnunun konumu için yüksek puan aldı.

8) Natalie Portman

Genel sonuç: 90.51

Natalie'nin kaş bölgesi notunu düşürdü.

7) Scarlett Johansson

Genel sonuç: 90.91

Yüz şekli ve ince kaşları puan kırdırdı.

6) Kate Moss

Genel sonuç: 91.05

Kate Moss alnında ve kaşlarında yüksek puan aldı.

5) Taylor Swift

Genel sonuç: 91.64

Çenesi ve dudakları için çok yüksek puan aldı, ancak kaşları için düşük bir puanla geride kaldı.

4) Ariana Grande

Genel sonuç: 91.81

Alnına ve çenesine çok iyi not aldı.

3) Amber Heard

Genel sonuç: 91.85

Amber'in burnunun ve çenesinin şekli listedeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

2) Beyonce

Genel sonuç: 92.44

Beyoncé, alnında ve kaş bölgesinde yüksek puan aldı.

1) Bella Hadid

Genel sonuç: 94.35

Çarpıcı bir yüz simetrisi mükemmellikten sadece yüzde 0,3 uzaklıkta.