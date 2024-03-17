10) Cara Delevingne
Genel sonuç: 89.99
Dudakları ve kaşları en yüksek puanı aldı.
9) Katy Perry
Genel sonuç: 90.08
Katy Perry burnunun konumu için yüksek puan aldı.
8) Natalie Portman
Genel sonuç: 90.51
Natalie'nin kaş bölgesi notunu düşürdü.
7) Scarlett Johansson
Genel sonuç: 90.91
Yüz şekli ve ince kaşları puan kırdırdı.
6) Kate Moss
Genel sonuç: 91.05
Kate Moss alnında ve kaşlarında yüksek puan aldı.
5) Taylor Swift
Genel sonuç: 91.64
Çenesi ve dudakları için çok yüksek puan aldı, ancak kaşları için düşük bir puanla geride kaldı.
4) Ariana Grande
Genel sonuç: 91.81
Alnına ve çenesine çok iyi not aldı.
3) Amber Heard
Genel sonuç: 91.85
Amber'in burnunun ve çenesinin şekli listedeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
2) Beyonce
Genel sonuç: 92.44
Beyoncé, alnında ve kaş bölgesinde yüksek puan aldı.
1) Bella Hadid
Genel sonuç: 94.35
Çarpıcı bir yüz simetrisi mükemmellikten sadece yüzde 0,3 uzaklıkta.