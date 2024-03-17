10) Cara Delevingne

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 1

Genel sonuç: 89.99

Dudakları ve kaşları en yüksek puanı aldı.

9) Katy Perry 

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 2

Genel sonuç: 90.08

Katy Perry burnunun konumu için yüksek puan aldı.

8) Natalie Portman

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 3

Genel sonuç: 90.51

Natalie'nin kaş bölgesi notunu düşürdü.

7) Scarlett Johansson

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 4

Genel sonuç: 90.91

Yüz şekli ve ince kaşları puan kırdırdı.

6) Kate Moss

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 5

Genel sonuç: 91.05

Kate Moss alnında ve kaşlarında yüksek puan aldı.

5) Taylor Swift

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 6

Genel sonuç: 91.64

Çenesi ve dudakları için çok yüksek puan aldı, ancak kaşları için düşük bir puanla geride kaldı.

4) Ariana Grande

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 7

Genel sonuç: 91.81

Alnına ve çenesine çok iyi not aldı.

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3) Amber Heard

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 8

Genel sonuç: 91.85

Amber'in burnunun ve çenesinin şekli listedeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

2) Beyonce

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 9

Genel sonuç: 92.44

Beyoncé, alnında ve kaş bölgesinde yüksek puan aldı.

1) Bella Hadid

Biz söylemiyoruz, bilim söylüyor! İşte en güzel 10 kadın - 10

Genel sonuç: 94.35

Çarpıcı bir yüz simetrisi mükemmellikten sadece yüzde 0,3 uzaklıkta.