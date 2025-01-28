Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Dujarric, ABD'nin ayrılma kararını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek gerçekleştirdiğini bildirdi.

İlk çekilişi değil

Dujarric konuşmasında, ABD'nin daha önce 4 Kasım 2020'de de Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlattı. Anlaşmanın 12 Aralık 2015'te imzalandığını anımsatan Dujarric, BM'nin, Paris İklim Anlaşması'nı ve küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması, Paris'te düzenlenen 21. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) konferansının ardından 12 Aralık 2015'te kabul edilmişti. Belge, aralarında ABD, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 175 ülke tarafından imzalanmıştı.

ABD hükümeti 4 Kasım 2019'da resmi olarak anlaşmadan çekilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından ABD, 19 Şubat 2021'de yeniden katılmıştı. Trump ise, Ocak 2025'te göreve başladıktan saatler sonra ABD'yi bir kez daha Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.