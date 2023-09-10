UNODC tarafından yayımlanan son raporda Afganistan ve komşu ülkelerde metamfetamin kaçakçılığının artış gösterdiği uyarısında bulunuldu.

Raporda, bu ülke ve çevresinde 2017’de ele geçirilen 2,5 ton sentetik uyuşturucunun 2021’de 29,7 tona çıkarak 12 kat arttığına işaret edildi.

Taliban’ın Afganistan’da 2022’de eroini yasaklamasına rağmen ticaretinin sınırlı da olsa devam ettiği belirtilen raporda, yasak sonrası metamfetamin kaçakçılığı ve üretiminde ciddi artış görüldüğü, bölgede üretilen uyuşturucunun etkili olduğu pazarın yeniden şekillendiği kaydedildi.

"Derhal müdahale etmemizi gerektiriyor"

Raporda, UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly’nin verilere ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Waly, "Afganistan'da ve bölgede metamfetamin kaçakçılığında yaşanan artış, yasa dışı uyuşturucu pazarında önemli bir değişime işaret ediyor ve derhal müdahale etmemizi gerektiriyor." uyarısında bulundu.

Mücadelede bölgesel işbirliğinin sentetik maddelerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için ciddi önem arz ettiğini vurgulayan Waly, UNODC’nin son raporunun sentetik uyuşturucuyla mücadelede uluslararası topluma önemli bilgiler verdiğinin altını çizdi.

UNODC’nin, Afganistan’daki afyon üretimine ilişkin verileri gelecek ay paylaşacağı raporla kamuoyuna duyuracağı bildirildi.