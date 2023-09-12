BM'nin merkezi Roma'da bulunan kuruluşu WFP, yaptığı açıklamayla hükümetleri, küresel gıda güvenliğine ilişkin uyardı.

Yapılan analizler doğrultusunda gıda yardımlarında yapılan her yüzde 1'lik kesintinin, 400 binden fazla insanı açlığın eşiğine itme riski taşıdığını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası insani yardım fonları hızla azalırken, WFP de operasyonlarının çoğunda erzak miktarını azaltmak durumunda kalıyor. WFP uzmanları, bunun sonucu olarak gelecek 12 ay içinde yüzde 50 artışla 24 milyon kişinin daha acil açlık seviyesine düşebileceği tahmininde bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Dünya çapında rekor seviyelerde açlıkla karşı karşıya olan insan sayısı göz önüne alındığında hayat kurtaran yardımları kesmememiz, aksine arttırmamız gerekiyor. Eğer, daha fazla felaketi önlemek için ihtiyacımız olan desteği alamazsak, dünya şüphesiz; daha fazla çatışma, daha fazla huzursuzluk ve daha fazla açlık görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapında 345 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya, bunların 40 milyonunun da acil açlık seviyesinde olduğu kaydedildi.