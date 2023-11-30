BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Expo City Dubai'de başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'de, 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.

Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.