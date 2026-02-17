Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, merkez üssü Livno'nun 13 kilometre kuzeybatısı olan bölgede, yerel saatle 17.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Hırvatistan'ın Split kentinde de hissedilirken, yerel yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ülke basını ise bölge sakinlerinin depremin oldukça şiddetli hissedildiğine ilişkin ifadelerine yer verirken, herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.