Mısır'ın Ash Sharqiyah eyaletinde yaşanan bir olay ülkede infial yarattı. 29 yaşındaki anne Hanaa Mohamed Hassan 5 yaşındaki oğlu Yusuf’u öldürdü. Raporlara göre annenin küçük çocuğun kafasına 3 kez palayla vurduğu belirtildi. Cinayet nedeni olarak ise küçük çocuğun babasıyla görüşmesi gösterildi. Yerel basında yer alan haberlere göre anne oğlunu öldürdükten sonra delilleri ortadan kaldırmak için minik bedenini parçalara ayırdı. Anne çocuğunun cansız bedeninin parçalarıyla yemek yaparken kalan kısmını ise kaynar su dolu tencerede haşladı.

BABASI SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORDU

Yusuf’un ismi açıklanmayan babası çocuğunun sağlığından endişelendiği için kardeşini eve gönderdiğini dile getirdi. Yusuf’un amcasının evdeki bir kovada vücut parçalarını görüp polise ihbar etmesi üzerine cinayet anlaşıldı.

Yerel basına konuşan baba yaşananların şokunu hala yaşadığını ifade ederek, “Geldiğimde polis korkunç manzara nedeniyle oğlumu görmemi engelledi. Eski eşim boşandıktan sonra oğlumla görüşmemi engelledi. Onu benden uzak tutmaya ve bana gelmesin diye kalbine bana karşı nefret yerleştirmeye çalışıyordu. Oğlumu görmek ve iyi olduğundan emin olmak için eski eşimin ailesiyle iletişim kuruyordum.” dedi.