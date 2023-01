Once Upon a Time… in Hollywood' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanan ve tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, bazı kaynaklara göre emekli olmayı düşünüyor.

HİSSELERİNİ SATTI

Son dönemde Suikast Treni ve Babylon filmleriyle gündeme gelen 59 yaşındaki oyuncu, CNBC’nin haberine göre geçtiğimiz ay Plan B adlı prodüksiyon şirketindeki hisselerinin yüzde 60’ını satmıştı ve oyuncu bu satıştan yüz milyonlarca dolar kazanmıştı.

Bazı kaynaklara göre oyuncunun yapım şirketinin hisselerini satması Pitt’in “yarı emekli” olacağının göstergesi.

HOLLYWOOD'U TERK EDEBİLİR

Page Six’in haberine göre, Pitt hayatının daha huzurlu bir evresine adım atmak ve “yarı emekliliğin” nasıl bir şey olduğunu keşfetmek istiyor. Yıldızın oyunculuğa devam etse bile diğer sorumluluklarını azaltacağı, Hollywood’u terk edip Fransa’ya yerleşeceği ise diğer iddialar arasında yer alıyor.

Kariyeri boyunca sayısız başarılı yapıma imza atan oyuncu, son yıllarda yapımcılığa merak salmıştı. Pitt, 12 Yıllık Esaret, Deadpool 2, Kayıp Şehir ve Yıldızlara Doğru gibi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.