Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceği iddia ediliyor.

Brezilya medyasından UOL'ın iddiasına göre, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jose Jesus, Mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.

Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşandı.

Junior'ın yerine ise Arda Gülerli, Real Madrid’in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Fenerbahçe eski hocası Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu.

Jesus transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi kulübe 2,5 milyon Euro serbest kalma tazminat ödeyecek.

Jorge Jesus, 2019/2020 sezonunda Brezilya takımı Flamengo'nun başında; ligi, Brezilya Süper Kupası, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana'yı kazanmayı başararak dikkatleri çekmişti.