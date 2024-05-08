Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 101'e, kayıpların sayısının 128'e çıktığı belirtildi.

Sellerin ülke tarihinin en büyük iklim felaketlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, 230 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve toplam 1,5 milyon kişinin felaketten olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, açıklamasında, bozulan altyapı ve yıkılan evlerin yeniden inşası için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

Ülkedeki iklim trajedisinin dünya için bir uyarı olduğunu dile getiren Lula da Silva, gezegenin güvenliği için harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.