Brezilya'da Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının Pardo Nehri Vadisi'nde yoğunlaştığını belirterek, ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Leite, hafta sonundan bu yana tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, Rio Grande do Sul bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının 900'ü aşkın kişiyle sürdürüldüğünü bildirdi.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Leite, tahminlerine göre 9 kişinin kayıp olduğu kaydetti.

Yetkililer, Rio Grande do Sul bölgesinde 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, 1650 kişinin evsiz kaldığını ve 3 bini aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kalmıştı.