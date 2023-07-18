Hristodulidis’in, Avrupa Birliği (AB)- Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi (CELAC) için Brüksel’de olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Ulusal Konseyinin ise BM Genel Kurulundan önce toplanacağını kaydetti.

Eylül ayının artık Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni dönüm noktası olduğunu ve Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil tarafların BM Genel Kurul toplantısı çalışmaları için New York’ta bulunacağını belirten gazete, Guterres’in her zaman olduğu gibi toplantı çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de görüşeceğini ifade etti.

BM Genel Kurulunun Türk-Yunan meseleleri açısından da dönüm noktası olarak addedildiğini, çünkü Erdoğan ile Miçotakis’in New York’ta yeniden görüşme fırsatına sahip olacaklarını belirten gazete, öte yandan BM’nin bu süre zarfında, Genel Kurul ışığında zemin hazırlamak için çeşitli temaslar başlatmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, elde edinilen bilgilerden bilindiği üzere, BM’den üst düzey bir yetkilinin önümüzdeki dönemde temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği de ifade edildi.

