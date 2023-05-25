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İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1,93 milyar yen (13,6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor. Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.

Kyodo ajansının haberine göre, bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3,5 milyon yen vererek satın aldı.

Japonya 'da adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavun lar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

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