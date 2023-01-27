Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri İsveç-Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması infial yaratmıştı. Bu kez de Danimarka'da benzer bir saldırı eylemine izin verildiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Danimarka’da bugün Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İZİN VERİLMEMESİNİN BEKLENDİĞİ VURGULANDI

Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği de vurgulandı. (AA/İHA)

"BUNA İZİN VERMEK KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLAŞTIRILMASIDIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılması “bir kaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım“ diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir. İfade özgürlüğü tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa, Avrupa İslama yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır." dedi.