Güneş’in yüzeyinde oluşan ve koronal delik adı verilen boşluktan gaz halindeki maddelerin akışı ile güneş rüzgarlarının Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Dünya’ya doğru ilerleyen güneş rüzgarlarının az şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneş rüzgarları uydulara zarar verebilir ve Dünya'ya ulaştıklarında auroralar ortaya çıkarabilir. Bilim insanları bazı bölgelerinde auroraların (Kuzey ışıkları) tetiklenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

ARKA ARKAYA DİZİLMİŞ 20-30 DÜNYA’YA EŞDEĞER

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Alex Young'dan alıntı yapan bir Business Insider raporuna göre, Cuma günü Dünya'yı vurabilecek bir güneş fırtınasına neden olması muhtemel koronal delik yaklaşık 300.000 ila 400.000 kilometre çapında. Young, koronal deliğin boyutunun, arka arkaya dizilmiş yaklaşık 20 ila 30 Dünya'ya eşdeğer olduğunu söyledi.

KORONAL DELİK NEDİR?

Bir koronal delik, aşırı ultraviyole ve yumuşak X-ışını güneş görüntülerinde gözlemlenebilen ve çevreleyen plazmaya kıyasla daha soğuk ve daha az yoğun bir bölge olduğu için karanlık görünen, güneş koronasında karanlık bir alandır. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre bir koronal delik, güneş rüzgarının uzaya daha kolay kaçmasına izin veren ve nispeten hızlı güneş rüzgarı akışlarına neden olan açık, tek kutuplu bir manyetik alan bölgedir.