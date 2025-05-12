Yıllarca çocuklarını antrenmanlara ve müsabakalara taşıyan anne ve babalar, bu kez kendileri pistlere çıkarak ter döktü. “Anneler ve Babalar Özel Müsabakaları” ile birleşen organizasyon, hem eğlenceli hem de duygu dolu anlara sahne oldu. Keyifli ve heyecanlı geçen karşılaşmalarda izleyiciler unutulmaz görüntülerle buluştu.

Turnuvaya katılan 2. Federasyon Başkanımız Sn. Erhan Vechi’nin varlığı, organizasyona ayrı bir anlam kattı. Müsabakalarda dereceye giren anne ve babalar, kupa ve hediyelerini çocuklarının ellerinden alırken, diğer sporculara ödülleri Sn. Erhan Vechi ve KKTC Eskrim Federasyonu yeni başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aydın tarafından takdim edildi.

Ayrıca, federasyona uzun yıllar boyunca yaptığı katkılardan dolayı 2. Başkan Sn. Erhan Vechi’ye, Başkan Yrd. Doç. Dr. Ömer Aydın tarafından bir teşekkür plaketi sunuldu.

Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular:

Anneler Epe

Özlem Önder Helena Kanat Özge Ciğerci Melike Gençaylı Latife Aydın

Babalar Epe

Tamer Ciğerci Hikmet Önder Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi Eren Koçak Atila Gençaylı

Büyük Kadın Flöre

Laila Bakhtiyarova Ceylinaz Adar Kordelya Su Kotar Eda Viktorya Kanat

Büyük Erkek Flöre