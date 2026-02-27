Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Yargıç, sanığın yargılandığı 7 davadan mahkum edildiğini, alt mahkemedeki 11 davasının da dikkate alındığını söyledi. Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı. Sanığın işlediği müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, diğer davaların da ciddi ve vahim suçlar olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın 2006-2012yılları arasında defaten bilgisayar sisteminde hesaplarla oynayarak, yüklü miktarda para çaldığını belirtti. Barkın, sirkat edilen miktarın yüklü olduğunu, sanığın 2005-2012yılları arasında birçok kez aynı suçu işlediğini, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Barkın, sanığın çaldığı parayı önce maaşından peyder pey ödemesini, ihtiyaç sandığı birikimlerini ve bir dairesini vererek tüm parayı geri ödeyerek tazmin etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.Yargıç, polise şikayetin 2015 yılında yapıldığını, davanın 9 yıl sonra 2023’te ikamet edildiğini, sanığın 12 yıl süreyle kararı beklediğini kaydetti. Tahkikat ve dosya hazırlama safhasında gecikme olduğunu, davanın gecikmesinde sanığın hiçbir etkisinin olmadığını, buna rağmen uzun süre belirsizlik içerisinde beklediğini belirten yargıç, anayasaya göre herkesin makul bir süre içerisinde davasının görüşülme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Yargıç Barkın, bu hususu da sanık lehine hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, ayrıca sanığın 2012 yılında tutuklanıp, aynı yıl teminata bağlandığını, 10 yıl süreyle teminat emri gereği haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma yükümlülüğünü yerine getirdiğini, yargılamadan kaçmadığını belirterek, ceza takdirinde bu hususların sanık lehinde dikkate alındığını kaydetti. Yargıç, sanığın 10 yılda 7 kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü de söyledi.

İşçi ile işveren arasındaki güveni sarsan, çalışma yaşamını olumsuz etkileyen müstahdem tarafından sirkat suçunun yaygın suçlardan olduğuna değinen yargıç, böylesi suçlara hapis cezası dışında bir ceza öngörmenin mümkün olmadığını belirtti. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.