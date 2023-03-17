Politis ve diğer gazeteler, Çam ormanlarına verdiği zararla bilinen Çam Kese böceğinin bu yıl Güney Kıbrıs’taki çam ormanlarında da etkili olduğu, Rum Orman Dairesi’nin ise söz konusu durumun geçici olduğunu duyurduğunu yazdılar.

Habere göre Rum Orman Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu böceğin yol açtığı, özellikle Trodos bölgesindeki çam ormanlarında görülen kurumaların geçici olduğunu, havaların yeterince soğumaması sebebiyle çam kese böceği sayısında artış gözlemlendiğini belirtti.

Konstantinu, çam kese böceğinin çam ağaçlarının iğnelerinin suyunu içmesi sebebiyle vatandaşlarda endişeye sebep olan dökülmeler gözlemlendiğini de belirterek imkanlar dahilinde ilaçlamaların yapıldığını, vatandaşların ise çam kese böceğiyle temastan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.