Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 2

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 3

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 4

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 5

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 414 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 6

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 7

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 448 bin 018 depremzedenin tahliye edildiği belirtildi.