Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlığımızda bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki iş birliği çalışmalarına dair istişarelerde bulunduk. Sahip olduğumuz güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel mirasımız ve gönül birliğimizle KKTC ile eğitim alanındaki iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, görüşmelerimizin yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."