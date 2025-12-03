AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kıbrıs’ta iki egemen devlet yapısı kabul edilmediği müddetçe diğer çözümlerin hiçbirinin bir işe yaramayacağını” söyledi.

AA’nın aktardığına göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

KKTC’deki son seçimin ardından Türkiye'nin Kıbrıs politikası ve KKTC ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair soru üzerine Çelik, “Kıbrıs Türkü'nün hiçbir koşul altında asla yalnız bırakılmayacağını ve Kıbrıs Türkü'nün davasının milli dava olduğunu” söyledi.

Türk askerinin adadaki varlığının, barışın teminatı olduğunu ifade eden Çelik, adada iki egemen devlet yapısı kabul edilmediği müddetçe diğer çözümlerin hiçbirinin bir işe yaramayacağını belirtti.

YUNAN SAVUNMA BAKANININ AÇIKLAMALARINA YANIT: BUNLAR EGE'DE, AKDENİZ'DE TANSİYONU YÜKSELTECEK AÇIKLAMALAR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın adaları silahlandıracaklarına dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ömer Çelik, bu açıklamanın "yanlış" olduğunu söyledi.

Çelik, Dendias'ın açıklamalarına karşı Türkiye'nin bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruya "Mutlaka vardır da her şeyin bir zamanı var. Çatışma, savaş bunlar düşük kapasiteli kişilerin kullanacağı şeydir. Bu tip konularda yani Allah göstermesin, buna ihtiyaç duyurmasın, Türkiye'nin milli güvenliği pazarlık konusu değildir. Türkiye'nin milli güvenliğinde erteleme, bölünme, pazarlık söz konusu olmaz. Ama oturup da bütün bir siyasi gündemimizi bakanlık koltuğunda oturan bir tanesinin trol üslubuna cevap verip ona göre ayarlayacak değiliz." yanıtını verdi.

Bu tür açıklamaların Ege'de, Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek açıklamalar olduğunu belirten Çelik, "Yunanistan siyasetinde bütün siyasi kariyerini bunun üzerine kuran birtakım figürler var. Ama günün sonunda biz yine diplomasiyi işletiriz. Yunanistan'la komşuluk ilişkilerini tamir edecek karşılıklı adımlar atmaya özen gösteririz." dedi.

Dünyanın bir çok yerinde savaşlar varken Türkiye'de uygulanan bedelli askerlik ve askerliğin 6 aya düşürülmesiyle ilgili soru üzerine Çelik, "Bedelli askerlik kararı da diğerleri de alınırken Türk Silahlı Kuvvetleri kendi değerlendirmesini yapıyor. Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacında herhangi bir zaaf oluşmayacak şekilde bütün bu süreçler yürütülüyor zaten." ifadelerini kullandı.