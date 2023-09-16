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Açıklamada, söz konusu yangınlarda herhangi can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Çevre illerden gelen söndürme ekiplerinin yanı sıra iki uçak ve helikopterle yangınlara müdahale edildiğine dikkat çekilen açıklamada, iki noktada ise yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün itibarıyla Tizi Vizu, Bicaye, Burc Burayrac, Buvera, Bumerdas, Hanşala, Kalima, Cicel ve Tebessa kentlerindeki 39 noktada çıkan orman yangınlarının 37’si söndürüldü." ifadeleri kullanıldı.

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