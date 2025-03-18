Cezayir Jeofizik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.50'de 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada depremin merkez üssünün Mediya vilayetine bağlı Mihoub ilçesinin 9 kilometre kuzeybatısı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Basın ve İstatistik Bölge Müdürü Nesim Bernavi yaptığı basın açıklamasında, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar yaşanmadığını duyurdu.

Bernavi ayrıca, Mediya, Cezayir, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas ve Blida vilayetlerinde depremin hissedildiğini ve bu bölgelerde deprem takip çalışmalarının sürdüğünü belirtti.