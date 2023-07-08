SimilarWeb verileri, haziran ayında sitenin bilgisayar ve mobil sürümünü ziyaret etme talebinin küresel ölçekte mayıs ayına göre yüzde 9,7 azaldığını ve ziyaretçilerin sitede geçirdikleri sürenin de yüzde 8,5 düştüğünü gösterdi.

Chatbot'un geliştiricisi OpenAI, konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

ChatGPT, geleneksel yazılımdan kriptografik kod yazmaya kadar günlük görevlerde üretken yapay zekanın kullanımında bir artışa yol açtı ve lansmanından sadece iki ay sonra, ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

En hızlı büyüyen uygulama

ChatGPT, ayda 1,5 milyardan fazla ziyaretle şimdiye kadarki en hızlı büyüyen uygulama ve dünyanın en iyi 20 web sitesinden biri.

ChatGPT'ye yapılan ziyaretler, örneğin teknolojisini kullandığı OpenAI'nin destekçisi olan Microsoft tarafından yürütülen bir arama motoru olan Bing'e yapılan ziyaretleri çok geride bıraktı.

Geçen birkaç ay içinde, Google'ın harika sohbet robotu da dahil olmak üzere, Chat GBT için birkaç rakip uygulama piyasaya sürüldü.

Microsoft'un Bing arama motoru, OpenAI tarafından geliştirilen ücretsiz bir sohbet robotu da sunuyor.

Macquarie Amerika Teknoloji Araştırma Başkanı Sarah Hindlian-Bowler, "Sıfırdan 100 milyon kullanıcıya bu kadar hızlı ulaştığınızda, giderek artan zorluklar olacağını düşünüyorum. Çok ağır bir altyapı, daha düşük bir çözünürlüğe neden olur. Bu, modelin ne için eğitildiği şeyi değiştirmeye ihtiyacının bir karışımı. Paradigma ve düzenlemenin olası sonuçlarıyla başa çıkma ihtiyacı" ifadelerini kullandı.

Olası olumsuz faktörler

OpenAI ayrıca mayıs ayında Apple'ın iOS işletim sisteminde bazı ziyaretçileri web sitesinden çekebilecek olan ChatGPT uygulamasını yayımladı.

Bazıları kullanıcı sayısındaki değişikliği, yaz tatillerinde öğrencilerin ev ödevleri için daha az yardım istemesine bağlıyor.

DataAI'ye göre, 4 Temmuz itibarıyla iOS chatbot dünya çapında 17 milyondan fazla indirildi.

Analiz firması, indirme sayısının 31 Mayıs'ta zirveye ulaştığını ve chatbot'un ilk altı haftasında ortalama 530 bin indirme ile Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olmaya devam ettiğini belirtti.

Son zamanlarda büyümedeki yavaşlama, sorguları yanıtlamak için çok büyük bilgi işlem kaynakları gerektiren ChatGPT’yi çalıştırma maliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

OpenAI CEO'su Sam Altman, hizmetleri çalıştırmanın maliyetlerini "devasa" olarak nitelendirdi.

ChatGPT'nin kullanımı ücretsiz, ancak aynı zamanda kullanıcıların en gelişmiş modelin hizmetlerinden yararlanmak için ayda 20 ABD doları ödeyebilecekleri premium bir abonelik de sunuluyor ki bu, GBT4 olarak anılıyor.

WebIt Data'nın tahminlerine göre, ABD’de yarım milyondan fazla kişi GBT4’de abone oldu.OpenAI bu yıl 200 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyor.

ChatGPT'ye ek olarak şirket, AI modellerine erişimi bir API aracılığıyla doğrudan geliştiricilere ve şirketlere satarak, başlangıçta 10 milyar dolardan fazla yatırım yapan Microsoft ile ortaklık yoluyla para kazanıyor.