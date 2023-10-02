100 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor.

Bu furyayı başlatan ChatGPT, dünya üzerinde 100 milyondan fazla kullanıcıyla kendi alanında lider konumda.

Hatta kullanıcıların çoğu artık arama motorları yerine yapay zeka asistanlarını tercih ediyor.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, doğal dil işleme görevlerini yerine getirmek için kullanılmak üzere eğitilmiş bir yapay zeka modelidir.

Bu model, insanlarla yazılı metin aracılığıyla etkileşim kurabilen ve metin tabanlı görevleri gerçekleştirebilen bir yapay zeka sistemidir.

YÜKSEK LİSANS SINAVINI GEÇTİ

Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulundan bir profesör, ChatGPT'yi İşletme Yüksek Lisans programının final sınavına sokmaya karar verdi.

ChatGPT'nin bu sınavdan B- ile B arasında bir puan aldığı belirtilirken, sınavı geçmekle kalmayıp birçok yüksek lisans öğrencisinden daha iyi performans sergilediği kaydedildi.

CHATGPT PİYANGO KAZANDI

Bir kullanıcı ChatGPT ile piyango kazandığını kaydetti.

Bu süreçte yapay zeka asistanına geçmişte kazanan numaraları ve bazı varsayımsal soruları kullandığı belirtildi.

Patthawiknorn Boorin isimli kullanıcı yapay zekanın hesaplamalarıyla oynadığı piyangodan 59 dolar kazandı.