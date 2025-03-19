Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimince açıklanan, eski Başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgelerde Spry ve Helms arasındaki yazışmalar kamuoyuna yansıdı.

Buna göre eski ASIO Başkanı Spry, dönemin CIA Direktörü Richard Helms'den, suikast döneminde ABD'nin Kanberra Büyükelçiliğine yapılan isimsiz telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturmanın gizli tutulması tavsiyesinde bulundu.

Yayımlanan belgelerde, CIA'nın suikastın öncesi ve sonrasında ABD Büyükelçiliğine yapılan bazı isimsiz telefon görüşmelerini araştırdığı ve suikastı soruşturması için görevlendirilen "Warren Komisyonunun" sürece yönelik belgeleri incelemeye aldığı kaydedildi.

CIA'nın Uzakdoğu Bölümü Başkanı William Nelson'un, dönemin CIA Direktörü Helms'e Kasım 1968'de gönderdiği notta "(Dönemin ASIO Başkanı) Charles'ın size gönderdiği mektup, Kennedy suikastından önce ve sonra (ABD'nin) Kanberra Büyükelçiliği'ne yapılan isimsiz telefon görüşmelerine ilişkin soruşturmamıza atıfta bulunan 'Warren Komisyonu' belgelerinin gizliliğinin kaldırılmamasını tavsiye etmekte" ifadeleri kayda geçti.

Nota cevaben birkaç gün sonra Helms'in, Charles'a yönelik yazdığı cevap mektubunda da "şu anda belgelerin yayımlanması yönünde herhangi bir niyet bulunmadığını" belirttiği aktarıldı.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi 23 Ocak'ta imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Trump, dünkü açıklamasında, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşarak gazetecilere, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." demişti.

Sansür iddialarına cevap veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda, Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.