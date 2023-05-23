Özellikle koronavirüs salgını döneminde başlayan ABD ile Çin arasındaki çip savaşı sürüyor. Bu kez Çin, Amerikan çip devi Micron Technology tarafından üretilen ürünlerin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söyleyerek, kritik projelerden yasaklandığını duyurdu.

Çin Siber Uzay İdaresi CAC, Amerika'nın en büyük bellek üreticisinin "Ciddi ağ güvenliği riskleri" taşıdığını duyurdu.

Bu, firmanın çiplerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki önemli altyapı projelerinden yasaklanacağı anlamına geliyor. Bu adım Çin’in ABD’li bir çip üreticisine karşı ilk büyük hamlesi.

Çin Siber Uzay İdaresi yaptığı açıklamada, "İnceleme, Micron ürünlerinin Çin’in kritik bilgi altyapısı tedarik zinciri için önemli güvenlik riskleri oluşturan ve Çin’in ulusal güvenliğini etkileyen ciddi ağ güvenliği riskleri içerdiğini ortaya koydu" dedi.

CAC, bulduğunu söylediği risklerin ayrıntılarını veya bunları hangi Micron ürünlerinde bulduğunu açıklamadı.