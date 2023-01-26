Fileleftheros gazetesi, “İşgal Bölgelerindeki Cinayetin Şüphelisi Geçiş Kapısında Tutuklandı” başlıklı haberinde, Altundağ’ın Lokmacı Kapısı’nda tutuklandığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Altundağ’ın asker tarafından durdurulduğunu ve geçiş kapısındaki polise teslim edildiğini kaydederken, polislerden birinin Altundağ’ı, internetteki fotoğraflarından tanıdığını belirtti.

Haberde, olayın iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi tarafından da incelendiği ifade edildi.

Haber, Alithia gazetesinde “16 Yaşındaki Kız Cinayetinin Şüphelisi Kıbrıs Polisi’nin Elinde”, Haravgi gazetesinde de “ 16 Yaşındaki Kız Öldürüldü” başlığıyla yansıtıldı.