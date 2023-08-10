Bunlar da ilginizi çekebilir

Ülkede temmuz ayında 805 bin elektrikli otomobil üretilirken, 780 bin araç satıldı, 101 bin araç ihraç edildi.

İlk 7 ayda üretim geçen yıla göre yüzde 40, satışlar ise yüzde 41,7 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 4,59 milyon elektrikli otomobil üretilirken, 4,53 milyonu iç piyasada alıcı buldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.