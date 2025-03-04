Çin'de son üç yıldır doğum ve evlilik oranlarındaki düşüş için önlemler almaya çalışılıyor. Bazı özel şirketler de işçilerine 'evlilik baskısı' yapmaya başladı. Bir kimya şirketinin çalışanlarına evlenmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdiğini belirten açıklama sosyal medyanın gündemine otururken bazı şirketlerinde de evlenmeyen personelini işten çıkarmakla tehdit ettiği dile getiriliyor.

Gençler evlilikten kaçıyor

Çin’de geçen yıl sadece 6,1 milyon çift evlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 20'lik azalma yaşanırken, nüfusta da azalma dikkat çekici. Yetkililer bunun için önlemler ve 'teşvikler' sıralarken ekonomik sorunlardan dolayı gençlerin evlilikten kaçtıkları belirtiliyor.