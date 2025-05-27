Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinde bir kimya fabrikasında büyük bir patlama yaşandı.

Özel bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Patlamanın ardından 6 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, olay yerine 230'dan fazla itfaiye personelinin sevk edildiği bildirildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Bir görgü tanığı patlamanın yaşandığı sırada evinin penceresinden dışarı baktığında olay yerinden yedi kilometreden daha uzakta olmasına rağmen gökyüzüne yükselen yoğun bir duman sütunu gördüğünü söyledi.