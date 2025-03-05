Çin'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" denildi.



ABD Başkanı Donald Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen ‘fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları’ gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini bildirdi.



Trump'ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor



ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündemde tuttuğu tarife tehditlerini hayata geçirerek küresel ticaretteki gerilimi daha da artırdı.ABD yönetiminin düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin mallarına uygulanan mevcut tarifeler de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.Tarifelerle karşı karşıya kalan 3 ülke Trump'ın tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklarken, bu durum küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırdı.Trump yönetimi yetkilileri Kanada ve Meksika'ya yönelik yürürlüğe giren tariflerin bir ticaret savaşından ziyade "uyuşturucu savaşının" parçası olduğunu belirterek, ticaret politikasıyla ilgili diğer tarifeler için 2 Nisan'a işaret etti.Ayrıca ABD Başkanı Trump, birçok kez, ülkelerin tarifelere misillemeyle karşılık vermesi durumunda gümrük vergilerini daha da artıracağını belirtti.

ABD, toplam ticaretinin yüzde 40'ından fazlasını Kanada, Meksika ve Çin ile yapıyor

ABD'nin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifeler ve ardından atılan misilleme adımları ABD'nin bu ülkelerle yaptığı yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık mal ticaretini tehlikeye attı.ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Meksika ile mal ticareti hacmi, 2024'te yaklaşık 506 milyar doları ithalat ve 334 milyar doları ihracat olmak üzere 840 milyar doları buldu. Meksika'ya verilen mal ticareti açığı, 172 milyar dolara yaklaştı.Kanada'dan yapılan ithalat geçen yıl yaklaşık 413 milyar dolar, bu ülkeye ihracat da 349 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD'nin Kanada ile ticaret hacmi 762 milyar doları geçerken, bu ülkeye verdiği mal ticareti açığı 63 milyar dolar oldu.ABD'nin 2024'te söz konusu 3 ülke arasında en düşük mal ticareti hacmine sahip olduğu ülke 582 milyar dolarla Çin olmasına rağmen, Çin'e verilen açık 295 milyar doları aştı. ABD'nin Çin'e ihracatı yaklaşık 144 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeden 439 milyar dolara yakın mal ithalatı yapıldı.Böylelikle ABD'nin toplam ticaretinin yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştirdiği Kanada, Meksika ve Çin'e verdiği mal ticareti açığı, yaklaşık 531 milyar dolar olarak hesaplandı.

Trump'ın hamleleri yakından izleniyor

Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik tariflerin yanı sıra Trump'ın gündeminde ABD'nin ithal ettiği otomobil, ilaç ve çiplere tarife uygulamak, Avrupa Birliğine (AB) yüzde 25 gümrük vergisi getirmek, doların yerini alacak bir para birimi oluşturmaya çalışmaları durumunda BRICS ülkelerine yüzde 100 tarife başlatmak gibi konular da yer alıyor.Trump'ın ticaret politikasıyla ilgili gelişmeler ve atacağı adımlar yakından takip edilirken, ekonomistler, agresif ticaret hamlelerinin, küresel olarak enflasyonu tetiklemek dahil olumsuz sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün (PIIE) analize göre, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelerin ortalama bir ABD hanehalkına yılda 1.200 dolardan fazla maliyete yol açacağı öngörülüyor.

