Bakanlar Kurulu’nun, yoğun bakım ünitelerindeki yatakların tek merkezden idare edilmesini kararlaştırdığını yazan gazete, mevcut Covid-19 tedbir lerinin de 15 Mart’a kadar uzatıldığını belirtti.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’tan ve Güney Kıbrıs’a yapılacak tüm uçuşlarda koruyucu maske kullanılması ve kişisel hijyenin korunması hususunda tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, 15 Ocak itibarıyla Çin ’den Güney Kıbrıs ’a gidecek olan kişilere, son 48 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirildiğini yazdı.

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