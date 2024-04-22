Şiddetli yağışın ardından gelen seller Çin'in Guangdong eyaletinin yoğun nüfuslu Pearl bölgesinde birkaç şehri sular altında bıraktı.

Devlet medyası, Çin'in güneyini vuran fırtınaların ardından üç kişinin öldüğünü ve 11 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililer, selden etkilenen en az 60 bin kişiyi evlerinden tahliye etti.

Rekor yağışların ardından Nehir Deltası, bölgenin aşırı hava olaylarının neden olduğu daha büyük sellere karşı savunması konusunda endişelere yol açtı.

Nispeten küçük bir şehir olan 4 milyonluk Qingyuan'da bazı sakinler selden kaynaklanan kayıplarının hesabını tutuyor.

Diğerleri ise gelecekte daha ciddi felaketler yaşanmasından endişe ediyor.

Hafta sonu boyunca Guangdong'da, sel suları çeltik ve patates tarlalarını da vurdu.

Çin'in en büyük eyaleti olan Guangdong, 2022 Haziranı'nda da son altmış yılın en şiddetli sağanak yağışlarına maruz kalmıştı.